О радиостанции

30 Jan - 03:41:52 - Armin van Buuren & Garibay & Olaf Blackwood - I Need You
30 Jan - 03:38:53 - Sigala & Imani & DJ Fresh - Say You Do
30 Jan - 03:36:00 - Syn Cole & Caroline Pennell - Californication
30 Jan - 03:29:49 - Mr. Belt & Wezol - Boogie Wonderland
30 Jan - 03:26:18 - Corona & Frisco - Rhythm Of The Night (Riffs & Rays Remix)
30 Jan - 03:23:11 - Нюша - Тебя Любить
30 Jan - 03:17:16 - Lost Frequencies - What Is Love
30 Jan - 03:14:20 - Geeno Smith - Stand By Me
30 Jan - 03:11:13 - Seeb & Neev - Breathe
30 Jan - 03:05:29 - John Newman - Ole (Alx Veliz Latin Remix)
30 Jan - 03:02:34 - Alle Farben - Bad Ideas
30 Jan - 03:00:11 - - 30-01-17 03-00 Тверской хронограф
30 Jan - 02:56:48 - No Mercy - Missing (Dj Vitar Reboot Mix)
30 Jan - 02:53:16 - Дискотека Авария - Качели
30 Jan - 02:50:38 - Ofenbach - Be Mine
30 Jan - 02:44:44 - Jax Jones & Raye - You Dont Know Me
30 Jan - 02:42:01 - Alan Walker - Sing Me to Sleep (Pilot-radio edit)
30 Jan - 02:39:07 - Adele - Send My Love (Country Club Martini Crew Remix)
30 Jan - 02:36:02 - Ben Delay - I Never Felt so Right
30 Jan - 02:29:47 - Mike Perry & Casso - Inside The Lines
30 Jan - 02:26:36 - Tony Braxtone - Unbreak My Heart (Anto & Misha Kogan Radio Mix)
30 Jan - 02:23:44 - Крид Егор - Мало так мало (Kolya Funk & Eddie G Remix)
30 Jan - 02:17:34 - Sia & Kendrick Lamar - The Greatest
30 Jan - 02:14:52 - Major Lazer & Nyla & Fuse ODG - Light It Up (Remix)
30 Jan - 02:11:43 - Quest Pistols Show & Open Kids - Круче всех (Kolya Funk & Blant Remix)
30 Jan - 02:08:36 - Timofey & Bartosz Brenes vs. Terri B! - Heaven
30 Jan - 02:05:30 - Havana Brown & Dawin - Like Lightning
30 Jan - 02:02:31 - Shakira & Maluma - Chantaje
30 Jan - 02:00:12 - - 30-01-17 02-00 Неполитические новости
30 Jan - 01:59:13 - Polina - Little Babylon
30 Jan - 01:56:30 - Deep Flow - Sunny
30 Jan - 01:53:27 - Тимати - Ключи От Рая
30 Jan - 01:50:28 - Sia - Never Give Up
30 Jan - 01:44:24 - The Weeknd & Daft Punk - I Feel It Coming (Cosmic Dawn Remix)
30 Jan - 01:41:35 - The Parakit & Alden Jacob - When I Hold You
30 Jan - 01:38:43 - Kovacs - My Love (Dmitriy Rs & Alexander Holsten Official Remix)
30 Jan - 01:35:35 - Morandi - Keep You Safe
30 Jan - 01:29:42 - Sam Feldt & Deepend & Teemu - Runaways
30 Jan - 01:23:23 - Te100steron - Тресни (Slider & Magnit Remix)
30 Jan - 01:17:12 - Martin Jensen - All I Wanna Do
30 Jan - 01:14:01 - Fall Out Boy - Uma Thurman
30 Jan - 01:11:07 - Stefan Gruenwald & Lokee & Pearl Andersson - Wonderful Life feat. Pearl Andersson
30 Jan - 01:08:19 - PH Electro - Englishman In New York
30 Jan - 01:05:20 - Galantis & Hook N Sling - Love On Me
30 Jan - 01:00:12 - - 30-01-17 01-00 Неполитические новости
30 Jan - 00:56:19 - Whitney Houston - It s Not Rigth
30 Jan - 00:53:00 - Слава - Новая Жизнь
30 Jan - 00:50:09 - Bodybangers - Sunglasses At Night
30 Jan - 00:44:12 - Seeb & Neev - Breathe
30 Jan - 00:41:05 - Kris Kross Amsterdam & Conor Maynard & Ty Dolla Sign - Are You Sure
30 Jan - 00:38:12 - Dan Balan - Funny Love
30 Jan - 00:35:30 - Bruno Mars - 24K Magic (Sylow Remix)
30 Jan - 00:29:30 - Armin van Buuren & Garibay & Olaf Blackwood - I Need You
30 Jan - 00:17:52 - Sigma & Take That - Cry (Steve Smart Radio Edit)
30 Jan - 00:14:19 - Shaggy & Mohombi & Faydee & Costi - I Need Your Love
30 Jan - 00:11:19 - Jax Jones & Raye - You Dont Know Me
30 Jan - 00:08:30 - Junior Jack - Stupidisco
30 Jan - 00:05:33 - Bebe Rexha - I Got You
Твой город – твое «Пилот-радио»
Производство и выпуск в эфир радиопрограммы «Пилот» (г. Тверь, 102,7 МГц, 1 кВт) осуществляет Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство «ТВ-Пилот» (ООО РИА «ТВ-Пилот») на основании лицензии на осуществление радиовещания серия РВ № 21418 от 25 июля 2012 года. Время вещания радиостанции - круглосуточно, ежедневно.
Радио «Пилот». Первая тверская радиостанция, которая покорила сердца тысяч меломанов. Радиостанция, на которой выросло целое поколение успешных и любящих качественную музыку людей. Лучшие музыкальные треки, оперативные и проверенные новости, яркие и интересные радиошоу. Одна из лидирующих радиостанций, по данным TNS России, в г. Твери.
История радиостанции началась 24 июля 1994 года, когда в Твери в FM-диапазоне было запущено вещание «М-Радио-Тверь». В 1998 году в результате преобразования из регионального партнера московской станции «М-Радио» появляется «Пилот-радио» с собственным 24 часовым вещанием.
За свою историю «Пилот» радио не раз дарило жителям Твери и тверского региона грандиозные мероприятия. Первый Open Air в Твери, первые дискотеки в «Юбилейном» и грандиозные вечеринки «Не спать, терпеть», концерты лучших звезд отечественной и зарубежной эстрады, самые яркие и эпатажные клубные мероприятия, конкурсы красоты, «Эммаус» все мероприятия проходили с ошеломляющим успехом под эгидой радиостанции «Пилот».
1. Конкурсы на радиостанции «Пилот радио» проводятся с целью привлечения внимания слушателей к радиостанции;
2. Становиться победителем любого из конкурсов на радиостанции «Пилот радио» можно НЕ ЧАЩЕ одного раза в 2 недели. Это ограничение введено для того, чтобы предоставить возможность большему числу слушателей участвовать, побеждать и получать призы в конкурсах на «Пилот радио»;
3. Радиостанция «Пилот радио» оставляет за собой право заменять призы на аналогичные (в случае невозможности предоставления конкретного приза по независящим от радиостанции
4. Радиостанция «Пилот радио» не компенсирует призы, не полученные в оговорённые сроки (сроки получения призов победителю сообщают ведущие «Пилот радио»);
5. Опасайтесь мошенников! Гарантия того, что Вы стали победителем – объявление вашего имени или последних четырёх цифр номера мобильного телефона (или другой контактной информации) в эфире;
6. «Пилот радио» оставляет за собой право в любой момент внести изменения в правила и/или порядок проведения текущего конкурса без предварительного уведомления. Изменения обретают силу после первого объявления о них;
7. Для участия и получения призов в случае выигрыша в конкурсах на «Пилот радио» не требуется никаких денежных взносов;
8. Данные правила распространяются на все конкурсы, проводимые на «Пилот радио», за исключением конкурсов со специально прописанными правилами.
1. Любые дееспособные физические лица, имеющие паспорт гражданина РФ;
2. Лица, проживающие в зоне вещания передатчиков радиостанции в fm-диапазоне.
1. Несогласные с правилами конкурсов на «Пилот радио»;
2. Принимающие участие в конкурсах на «Пилот радио» под вымышленными именами и именами, принадлежащими третьим лицам;
3. Использующие при участии недопустимые приемы (обман, мошенничество, подлог, угрозы, нанесение ущерба, вымогательство и т.п.). В случае применения подобных приёмов участник может быть привлечен к ответственности по действующему законодательству РФ;
*Лица, уличенные в несоблюдении правил, обозначенных выше, дисквалифицируются без возможности в дальнейшем участвовать в конкурсах радиостанции «Пилот радио».
1. Использовать информацию (имена, фамилии, фотографии и т.п.) участников конкурсов на «Пилот-радио» в рекламных целях, в целях маркетинга и продвижения радиостанции без какой-либо денежной компенсации;
2. Использовать на свое усмотрение и в любой форме отчуждаемую у участников творческих конкурсов интеллектуальную собственность (художественные произведения, личные фотографии, видеозаписи, факты биографии, идеи и проч.) без какой-либо денежной компенсации ее авторам.
1. За уплату налогов на призы. Ответственность за уплату налогов несут победители конкурсов на «Пилот-радио»;
2. За утерянные победителем билеты или билеты, которые победитель не получил по каким-либо причинам, не зависящим от радиостанции «Пилот-радио»;
3. За технические проблемы, связанные с работой компьютеров, мобильных телефонов и операторов мобильной связи, сети Internet, за перегрузку и сбои в работе телефонных линий, неисправность телефонных аппаратов участников конкурсов, разъединение связи, за работу транспортных компаний и компаний по доставке, а также за прочие факторы, не зависящие от радиостанции «Пилот-радио»;
5. За любой ущерб и потери, которые может повлечь ненадлежащее или несвоевременное использование выигрыша.
1. Приз победителю не может быть выдан в денежном эквиваленте;
2. Продажа призов (билетов, пригласительных, сертификатов и пр.) третьим лицам строго запрещена!
3. Призы на радиостанции «Пилот радио» выдаются только при предъявлении оригинала паспорта РФ;
6. Факт участия в конкурсах свидетельствует о том, что участники полностью осознают и берут на себя ответственность за риск, который может повлечь выигранное посещение концерта (мероприятия);
7. Радиостанция «Пилот радио» не в праве передавать слушателям и участникам конкурсов информацию о других слушателях и участниках, в том числе номера телефонов, паспортные данные и т.д. (на основании Федерального закона о персональных данных);
8. Факт участия в конкурсах на радиостанции «Пилот радио» свидетельствует о том, что участник ознакомлен и полностью согласен с вышеперечисленными правилами.