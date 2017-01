О радиостанции

Слушать online

Твой город - твое радио

To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

Поиск по дате:

01 Jan - 12:22:24 - Bodybangers - Sunglasses At Night

01 Jan - 12:16:14 - Серебро - My Money

01 Jan - 12:08:50 - Чай вдвоем - Новогодний Поцелуй

01 Jan - 12:05:45 - Alex Gaudino - Destination Calabria

01 Jan - 12:00:16 - David Guetta feat. Cedric Gervais & Chris Willis - Would I Lie To You

01 Jan - 11:57:30 - Bodybangers - Sunglasses At Night

01 Jan - 11:47:38 - Пилотный рейтинг - от 31 декабря часть 4

01 Jan - 11:33:34 - Пилотный рейтинг - от 31 декабря часть 3

01 Jan - 11:19:48 - Пилотный рейтинг - от 31 декабря часть 2

01 Jan - 11:00:16 - Пилотный рейтинг - от 31 декабря часть 1

01 Jan - 10:58:18 - Fifth Harmony & Ty Dolla Sign - Work From Home (DJ Nil & Anthony El Mejor Remix)

01 Jan - 10:55:20 - Galantis & Hook N Sling - Love On Me

01 Jan - 10:47:22 - Nicolas Costa - Give It Up

01 Jan - 10:47:05 - - !!! Джингл Новогоднее настроение длинный

01 Jan - 10:44:02 - Триплекс - Ирония судьбы

01 Jan - 10:41:00 - Western Disco & Georgia Turnbull - What Do You Say

01 Jan - 10:36:17 - Will.I.Am feat. Eva Simons - This Is Love

01 Jan - 10:31:18 - Kygo & Kodaline - Raging

01 Jan - 10:28:25 - Проект Жить - Жить (DJ Smash Remix)

01 Jan - 10:25:24 - Shakira - Try Everything (Reznikov & Denis First Remix)

01 Jan - 10:22:34 - The Weeknd & Daft Punk - Starboy (Vicetone Remix)

01 Jan - 10:17:00 - Ofenbach - Be Mine

01 Jan - 10:13:45 - Cassius & Steve Edwards - The Sound Of Violence (Dj Legran & Dj Alex Rosco Remix)

01 Jan - 10:10:08 - Тимофеев Николай - С Новым Годом

01 Jan - 10:06:25 - Radio Killer - Voila

01 Jan - 10:03:15 - Mohombi & Alexandra Joner - Bottoms Up

01 Jan - 10:00:16 - Kiiara - Gold (TPaul Radio Remix)

01 Jan - 09:59:33 - John Newman - Ole (Alx Veliz Latin Remix)

01 Jan - 09:56:38 - Martin Garrix feat. Bebe Rexha - In The Name Of Love (Leo Burn Radio Mix)

01 Jan - 09:51:39 - Effective Radio - J-Mafia (Pilot-radio edit)

01 Jan - 09:48:34 - Julian Perretta - Karma

01 Jan - 09:48:17 - - !!! Джингл Новогоднее настроение длинный

01 Jan - 09:45:12 - Тамерлан & Алена Омаргалиева - Новогодняя

01 Jan - 09:42:12 - Sam Feldt & Deepend & Teemu - Runaways

01 Jan - 09:32:22 - Mike Perry & Shy Martin - The Ocean (Denis First & Reznikov Remix)

01 Jan - 09:29:05 - Kris Kross Amsterdam & Conor Maynard & Ty Dolla Sign - Are You Sure

01 Jan - 09:25:51 - Royksopp - I Had This Thing (Dj Antonio rmx)

01 Jan - 09:22:55 - Bebe Rexha - I Got You

01 Jan - 09:17:58 - LP - Other People (Sergio T Remix)

01 Jan - 09:14:44 - Lana Del Ray - Young & beautiful (Kevin Blank Remix)

01 Jan - 09:09:34 - Стрелки - С Новым Годом

01 Jan - 09:06:16 - Safri Duo - Played a liveoriginal (Pilot-radio edit)

01 Jan - 09:03:15 - Le Boeuf & Amanda Law - I Want It That Way

01 Jan - 09:00:16 - Arizona - I Was Wrong (Robin Schulz Remix)

01 Jan - 08:58:43 - Kiesza - No Enemiesz

01 Jan - 08:55:50 - Bynon & Rumors - City Of Angels

01 Jan - 08:52:51 - Italobrothers - Summer Air

01 Jan - 08:47:16 - Jonas Blue & JP Cooper - Perfect Strangers

01 Jan - 08:44:23 - Syn Cole & Caroline Pennell - Californication

01 Jan - 08:42:00 - Сердючка Верка - Новогодняя

01 Jan - 08:38:54 - Ariana Grande & Nicky Minaj - Side to Side

01 Jan - 08:30:23 - Yolanda Be Cool & DCUP - From Me To You

01 Jan - 08:27:17 - Серебро - My Money

01 Jan - 08:24:18 - Beyonce - If I Were A Boy (Saffy & Frayz Remix)

01 Jan - 08:21:37 - Bruno Mars - 24K Magic (Sylow Remix)

01 Jan - 08:15:57 - Проект Жить - Жить (DJ Smash Remix)

01 Jan - 08:12:47 - Sia - Chandelier (Dima Flash & Different Guys Remix)

01 Jan - 08:09:19 - Сердючка Верка - Ёлки

01 Jan - 08:00:16 - Thomas Jack & Jasmine Thompson - Rise Up (Denis First Remix)

01 Jan - 07:58:09 - Calvin Harris - Faith

01 Jan - 07:55:14 - Twenty One Pilots - Heathens (Dmitriy Exception Radio Mix)

01 Jan - 07:52:10 - Aura - Indian Giver

01 Jan - 07:47:24 - Gnash & Olivia Obrien - I Hate U

01 Jan - 07:44:23 - Mike Perry & Casso - Inside The Lines

01 Jan - 07:40:45 - Русские Dj - Три Белых Коня

01 Jan - 07:37:45 - DJ Snake & Justin Bieber - Let Me Love You

01 Jan - 07:34:12 - Madcon - Beggin (Demolition Disco Edit)

01 Jan - 07:29:01 - IYEOKA - Breakdown Mode (Ivan Spell Rmx)

01 Jan - 07:26:14 - Ofenbach - Be Mine

01 Jan - 07:20:25 - Nicco & Solid & Sound - Gunned Down

01 Jan - 07:15:43 - Серебро - My Money

01 Jan - 07:12:54 - Robin Schulz & Jasmine Thompson - Sun Goes Down

01 Jan - 07:09:44 - Русские Dj - Ну

01 Jan - 07:06:33 - Basic Element - Touch You Right Now

01 Jan - 07:03:20 - Inna - Heaven

01 Jan - 07:00:16 - Sia & Kendrick Lamar - The Greatest

01 Jan - 06:57:48 - Calvin Harris & John Newman - Blame (Leo Burn & Alexx Slam Remix)

01 Jan - 06:54:53 - Bob Sinclar - Someone Who Needs Me

01 Jan - 06:52:03 - Years & Years - Meteorite

01 Jan - 06:47:04 - Calvin Harris - My Way

01 Jan - 06:44:00 - Ben Delay - I Never Felt so Right

01 Jan - 06:43:42 - - !!! Джингл Новогоднее настроение длинный

01 Jan - 06:40:28 - Руки вверх! - Если у Вас нету тети

01 Jan - 06:40:23 - - !!! Джингл Новогоднее настроение короткий

01 Jan - 06:37:33 - Lost Frequencies - What Is Love

01 Jan - 06:34:29 - Kate Ryan - Wonderful Life

01 Jan - 06:29:51 - Mari Ferrari - Hello

01 Jan - 06:27:10 - Ofenbach - Be Mine

01 Jan - 06:23:50 - Bakermat & Marie Plassard - Games

01 Jan - 06:20:51 - Kungs & Ephemerals - I Feel So Bad

01 Jan - 06:15:35 - Kris Kross Amsterdam & Conor Maynard & Ty Dolla Sign - Are You Sure

01 Jan - 06:12:50 - Nico & Vinz - Am I Wrong (Dj Pitchugin remix)

01 Jan - 06:09:22 - Ротару София - Новый Год

01 Jan - 06:05:54 - Dan Balan - Chica Bomb

01 Jan - 06:00:11 - Penthox - Give It Away

01 Jan - 05:57:53 - Dmitriy Rs & Techno Project - Girls Club

01 Jan - 05:54:55 - Moguai & Whiiite & Micaele & Ingo - ACIIID (DJ ExPress Mash Up)

01 Jan - 05:51:55 - DAIRUS & Davide Alpino - WTFunk

01 Jan - 05:48:40 - Sean Finn & Mr. V - Break It Down (Original Mix)

01 Jan - 05:46:07 - Scooter & Lavelle - Bonk Donk

01 Jan - 05:43:31 - Holderz - Unicorn

01 Jan - 05:41:08 - Party Favor & Fly Boi Keno - Wiggle Wop

01 Jan - 05:37:45 - Joan Jett - I Love Rock-n-roll (DJ Alexander Holsten & DJ Nikita Stifler Remix)

01 Jan - 05:34:53 - Cheat Codes & Kris Kross Amsterdam - Sex (Dj Shtopor & Dj Oleg Petroff Remix)

01 Jan - 05:32:16 - Oiki & RoulnDoors - Hands Up (Tol-Life Mash Up)

01 Jan - 05:29:20 - Wiley & Ms D & Robles - Can You Hear Me (Max Maiskii Edit)

01 Jan - 05:26:31 - Felix Jaehn & Alma - Bonfire (Tony Sky & DJ Pavlov Radio Mix)

01 Jan - 05:23:46 - Fun Factory - Doh Wah Diddy (DJ JIM Remix)

01 Jan - 05:20:51 - Molly - For Ma Ma (Anton Liss Remix)

01 Jan - 05:18:00 - Dropgun - Nobody

01 Jan - 05:15:24 - Avicii - Pure Grinding (DJ Favorite & Freshdance Project Radio Edit)

01 Jan - 05:12:32 - Bob Sinclair & Mikis - That Sound (Dj Niki Mash-Up)

01 Jan - 05:09:04 - PSY & Snoop Dogg - HANGOVER (Reznikov & Denis First & Portnov Remix)

01 Jan - 05:06:24 - Martin Solveig & GTA - Intoxicated (Landis Remix)

01 Jan - 05:03:26 - CL - Hello Bitches (Alex Mistery Remix)

01 Jan - 05:00:22 - Cash Cash & Fitz of Fitz & The Tantrums - Broken Drum

01 Jan - 04:59:09 - Missy Elliot & Jus Playin - Shake your pom pom (DJ Скай & DJ Alex Rio Hand-Made)

01 Jan - 04:56:09 - Laurent Wolf & Lucas & Steve - Calinda 2K15

01 Jan - 04:53:09 - Porn Kings & DJ Supreme & Spencer & Hill - Up To The Wildstyle (Alexx Slam Radio Mix)

01 Jan - 04:49:39 - Antoine Clamaran & Duane Harden - Spotlight (Frank Caro & Alemany Remix)

01 Jan - 04:46:56 - Bebe Rexha - I Got You (Rakurs & Mike Prado & Alexx Slam Remix)

01 Jan - 04:43:53 - Funkerman & Dj Vitaco & Dj Micaele - Speed Up (Dj Anton Zlatov & Dj Belyaev mash up 2k13)

01 Jan - 04:41:01 - Slider & Magnit - A.D.I.P.

01 Jan - 04:38:20 - Onerepublic - Love Runs Out (Dack Remix)

01 Jan - 04:35:32 - Bingo Players - Cry (A-Trak X DiscoTech Remix)

01 Jan - 04:32:39 - Jack U & Justin Bieber - Where Are U Now (John Rocks & DJ Altuhov Radio Remix)

01 Jan - 04:29:40 - Nari & Milani & Cristian Marchi - The Creeps

01 Jan - 04:26:41 - Meghan Trainor - No (Denis First Remix)

01 Jan - 04:23:48 - Twenty One Pilots - Heathens (DISTO Remix)

01 Jan - 04:20:48 - Jack Holiday & Mike Candys - Popcorn

01 Jan - 04:17:48 - Tiesto & DallasK - Your Love

01 Jan - 04:14:59 - Gorillaz & Kolya Funk & Prokuror - Feel Good Inc (Zavala mash-up)

01 Jan - 04:11:59 - Stromae & Vova Baggage & Max Maikon - Papaoutai (DJ ZOFF & BACARDI NIGHT Mashup)

01 Jan - 04:05:54 - Fatboy Slim - The Rockafella Skank (Mr Thomas 2015 Remix)

01 Jan - 04:03:15 - VINAI - Zombie (Original Mix)

01 Jan - 04:00:22 - Alan Walker - Sing Me To Sleep (PARKX Extended Mix)

01 Jan - 03:57:36 - Holy Molly - For Ma Ma (Anton Liss Club edit)

01 Jan - 03:54:14 - Ummet Ozcan - Kensei

01 Jan - 03:51:08 - Baha Men Vs. Pendulum & Loopers - Blood Let The Dogs Out

01 Jan - 03:48:25 - Storm DJs & Kate Ryan - Ella

01 Jan - 03:45:43 - Ummet Ozcan - Megatron

01 Jan - 03:42:21 - Jack U & Kiesza - Take U There (Hunter Siegel remix)

01 Jan - 03:39:32 - The Chainsmokers & Daya - Don t Let Me Down (DJ Bandit Remix)

01 Jan - 03:37:02 - Bodyrockers & Dj From Mars - I like The Way (Dmitriy Makkeno Mash-Up)

01 Jan - 03:34:32 - Michael Jackson - Thriller (Pedro Carrilho Remix)

01 Jan - 03:31:47 - Nirvana - Smells Like Teen Spirit (Alexx Slam & Lis & Hot Loud Radio Mix)

01 Jan - 03:26:16 - Steve Aoki & Deorro - Be Yourself

01 Jan - 03:20:41 - Dave202 - Right There (Devotion)

01 Jan - 03:17:56 - Throttle & LunchMoney Lewis & Aston Merrygold - Money Maker (Mike Williams Remix)

01 Jan - 03:14:53 - Eva Simons & Konshens & Funk - Policeman (Gumanev & dj Cosmos Edit)

01 Jan - 03:08:50 - Scooter & Jetfire - How Much Is The Fish (DJ KUBA & NEITAN Edit)

01 Jan - 03:05:59 - Edwin Starr & Bougenvilla & Marc MacRowland - War (DJ Max Maikon Mash-Up)

01 Jan - 03:03:14 - Quintino - Work It

01 Jan - 03:00:22 - Willy William - Ego (Amice Remix)

01 Jan - 02:58:32 - Galantis & Oliver Heldens - Runaway Melody (DJ Akhmetoff Mashup)

01 Jan - 02:55:20 - Lilly Wood & The Prick And Robin Schulz - Prayer In C (Stefan Dabruck Remix)

01 Jan - 02:52:17 - Terror Squad & Shik & Rook & Onderkoffer - Lean Back (DJ Скай & DJ Alex-Rio Hand Made)

01 Jan - 02:49:52 - Axwell & Ingrosso - Sun Is Shining (R3hab Remix)

01 Jan - 02:47:03 - Martin Solveig & Tkay Maidza - Do It Right

01 Jan - 02:43:53 - The Chainsmokers - Selfie

01 Jan - 02:40:58 - Marsal Ventura & MonDj & Geena Corona - XXL

01 Jan - 02:38:06 - Zoe Badwi - Release Me (DGB Remix)

01 Jan - 02:35:25 - Britney Spears - Better (Zavala & Talyk Bootleg)

01 Jan - 02:32:30 - Pasha Lee & Ruler - Ice Baby (DJ Monj Remix)

01 Jan - 02:29:34 - Kungs & Cookin On 3 Burners - This Girl (Jack Mazzoni Remix)

01 Jan - 02:26:29 - Jason Derulo - Kiss The Sky (Denis First Remix)

01 Jan - 02:23:31 - Italobrothers - Generation Party

01 Jan - 02:20:56 - Antonio Dimartino - Youth

01 Jan - 02:18:31 - Lucky Charmes - Rewind

01 Jan - 02:15:36 - Nadine - Internet (Rob & Chris Remix)

01 Jan - 02:05:40 - Plissken - Paranoid (Original Mix)

01 Jan - 02:02:58 - Kideko & George Kwali feat Nadia Rose & Sweetie Irie - Crank It (Woah!) (Denis First Remix)

01 Jan - 02:00:22 - Bon Garcon - Freek U (Perfectov Vip Remix)

01 Jan - 01:58:06 - Fatboy Slim & Moguai - Ya Mama (Push The Tempo) (S.p.l.a.s.h. Remix)

01 Jan - 01:54:47 - Jessie J & Ariana Grande & Nicki Minaj - Bang Bang (Eddie Mono Club Mix)

01 Jan - 01:49:23 - Kryder & Still Young & Duane Harden - Feels Like Summer

01 Jan - 01:46:26 - David Guetta & Cedric Gervais & Chris Willis - Would I Lie To You

01 Jan - 01:43:44 - Zvika Brand & 69 & Jah B - Potahat Tik (Lis Official Remix)

01 Jan - 01:40:51 - Hardwell & W&W & Lil Jon - Live The Night

01 Jan - 01:37:59 - Outwork & Mr. Gee - Elektro (Alex Shik & Dj Scorpio Radio Edit)

01 Jan - 01:34:58 - Aaliyah & Timbaland - Try Again (Alex Mistery Remix Radio Edit)

01 Jan - 01:32:14 - Tiesto & Bobby Puma - Making Me Dizzy

01 Jan - 01:29:23 - Effective Radio - J-Mafia (Alexx Slam & Mike Prado Remix)

01 Jan - 01:26:23 - Metallica - Nothing Else Matters (YASTREB Remix)

01 Jan - 01:23:21 - Lil Wayne & Wiz Khalifa & Imagine Dragons - Sucker For Pain (Rakurs Remix)

01 Jan - 01:20:36 - Wee-o - Fighting For (Tiesto Edit)

01 Jan - 01:17:55 - Heiko & Maiko - Techno Rock (DJ Savin DJ Alex Pushkarev Easy Hard Mix)

01 Jan - 01:15:30 - Jose AM - Bombastik (Extended Mix)

01 Jan - 01:11:53 - Taio Cruz & Tradelove & Phil Fuldner - Hangover (Tom Rain & Dangelo Mash Up)

01 Jan - 01:09:01 - Sam Feldt - Been A While (Madison Mars Remix)

01 Jan - 01:05:54 - Technotronic - Pump Up The Jam (Mr. Shaike Remix)

01 Jan - 01:03:24 - Ida Corr vs. Fedde Le Grand - Let Me Think About It (Rudeejay - Da Brozz 2K17 Bottleg Remix)

01 Jan - 01:00:22 - One Republic - All The Right Movies (Rakurs Radio Edit)

01 Jan - 00:59:51 - Syn Cole & Caroline Pennell - Californication (VIP Mix)

01 Jan - 00:51:45 - Lil Jon - Get Low (DJ Yonce remix)

01 Jan - 00:48:23 - Scooter & Vassy - Today

01 Jan - 00:45:20 - Disclosure - Boss

01 Jan - 00:42:41 - Jennifer Lopez & Iggy Azalea & Pitbull - Booty (DJ Favorite Remix)

01 Jan - 00:39:57 - Amersy - Rise

01 Jan - 00:37:12 - Fedde Le Grand & Merk & Kremont - Give Me Some

01 Jan - 00:34:36 - The Weeknd & Daft Punk - Starboy (Get Better Radio Remix)

01 Jan - 00:29:10 - Tom Novy & Dave Winnel - Dont Stop Your Body (Sad Panda & Stanislav Shik Working Tool Cut)

01 Jan - 00:26:27 - Sofi Tukker - Drinkee (Absolut Groovers & John Dabel Bootleg)

01 Jan - 00:23:39 - Mario Joy - California (Denis First Remix)

01 Jan - 00:17:46 - Iggy Azalea - Team (DJ FelikS & DJ Sparky Edit)

01 Jan - 00:15:07 - TJR - We Wanna Party

01 Jan - 00:08:28 - Mr. Belt & Wezol & Daser - Faith

01 Jan - 00:00:21 - Syn Cole & Caroline Pennell - Californication (VIP Mix)