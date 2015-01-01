О радиостанции

Правила участия в конкурсах, играх, розыгрышах на «ПИЛОТ РАДИО»

I. Общие положения:

1. Конкурсы на радиостанции «Пилот радио» проводятся с целью привлечения внимания слушателей к радиостанции;

2. Становиться победителем любого из конкурсов на радиостанции «Пилот радио» можно НЕ ЧАЩЕ одного раза в 2 недели. Это ограничение введено для того, чтобы предоставить возможность большему числу слушателей участвовать, побеждать и получать призы в конкурсах на «Пилот радио»;

3. Радиостанция «Пилот радио» оставляет за собой право заменять призы на аналогичные (в случае невозможности предоставления конкретного приза по независящим от радиостанции

4. Радиостанция «Пилот радио» не компенсирует призы, не полученные в оговорённые сроки (сроки получения призов победителю сообщают ведущие «Пилот радио»);

5. Опасайтесь мошенников! Гарантия того, что Вы стали победителем – объявление вашего имени или последних четырёх цифр номера мобильного телефона (или другой контактной информации) в эфире;

6. «Пилот радио» оставляет за собой право в любой момент внести изменения в правила и/или порядок проведения текущего конкурса без предварительного уведомления. Изменения обретают силу после первого объявления о них;

7. Для участия и получения призов в случае выигрыша в конкурсах на «Пилот радио» не требуется никаких денежных взносов;

8. Данные правила распространяются на все конкурсы, проводимые на «Пилот радио», за исключением конкурсов со специально прописанными правилами.

II. К участию в конкурсах на радиостанции «Пилот радио» допускаются:

1. Любые дееспособные физические лица, имеющие паспорт гражданина РФ;

2. Лица, проживающие в зоне вещания передатчиков радиостанции в fm-диапазоне.

III. К участию в конкурсах на радиостанции «Пилот радио» не допускаются лица:

1. Несогласные с правилами конкурсов на «Пилот радио»;

2. Принимающие участие в конкурсах на «Пилот радио» под вымышленными именами и именами, принадлежащими третьим лицам;

3. Использующие при участии недопустимые приемы (обман, мошенничество, подлог, угрозы, нанесение ущерба, вымогательство и т.п.). В случае применения подобных приёмов участник может быть привлечен к ответственности по действующему законодательству РФ;

*Лица, уличенные в несоблюдении правил, обозначенных выше, дисквалифицируются без возможности в дальнейшем участвовать в конкурсах радиостанции «Пилот радио».

IV. Участники конкурсов на радиостанции «Пилот радио» имеют право передать приз в дар другому лицу на свое усмотрение.

VI. Радиостанция «Пилот радио» имеет право:

1. Использовать информацию (имена, фамилии, фотографии и т.п.) участников конкурсов на «Пилот-радио» в рекламных целях, в целях маркетинга и продвижения радиостанции без какой-либо денежной компенсации;

2. Использовать на свое усмотрение и в любой форме отчуждаемую у участников творческих конкурсов интеллектуальную собственность (художественные произведения, личные фотографии, видеозаписи, факты биографии, идеи и проч.) без какой-либо денежной компенсации ее авторам.

VII. Радиостанция «Пилот радио» не несёт ответственности:

1. За уплату налогов на призы. Ответственность за уплату налогов несут победители конкурсов на «Пилот-радио»;

2. За утерянные победителем билеты или билеты, которые победитель не получил по каким-либо причинам, не зависящим от радиостанции «Пилот-радио»;

3. За технические проблемы, связанные с работой компьютеров, мобильных телефонов и операторов мобильной связи, сети Internet, за перегрузку и сбои в работе телефонных линий, неисправность телефонных аппаратов участников конкурсов, разъединение связи, за работу транспортных компаний и компаний по доставке, а также за прочие факторы, не зависящие от радиостанции «Пилот-радио»;

5. За любой ущерб и потери, которые может повлечь ненадлежащее или несвоевременное использование выигрыша.

VIII. Прочие правила:

1. Приз победителю не может быть выдан в денежном эквиваленте;

2. Продажа призов (билетов, пригласительных, сертификатов и пр.) третьим лицам строго запрещена!

3. Призы на радиостанции «Пилот радио» выдаются только при предъявлении оригинала паспорта РФ;

6. Факт участия в конкурсах свидетельствует о том, что участники полностью осознают и берут на себя ответственность за риск, который может повлечь выигранное посещение концерта (мероприятия);

7. Радиостанция «Пилот радио» не в праве передавать слушателям и участникам конкурсов информацию о других слушателях и участниках, в том числе номера телефонов, паспортные данные и т.д. (на основании Федерального закона о персональных данных);

8. Факт участия в конкурсах на радиостанции «Пилот радио» свидетельствует о том, что участник ознакомлен и полностью согласен с вышеперечисленными правилами.