О радиостанции

06 Feb - 01:46:02 - The Chainsmokers - Paris (Amice Remix)
06 Feb - 01:43:05 - Серебро - My Money
06 Feb - 01:39:38 - Carolina Marquez & Flo Rida & Dale Saunders - Sing La La La (E-Partment Short Mix)
06 Feb - 01:36:33 - Italobrothers - Summer Air
06 Feb - 01:30:11 - Kris Kross Amsterdam & Conor Maynard & Ty Dolla Sign - Are You Sure
06 Feb - 01:26:50 - DJ Bobo - Love Is All Around (David May Mix)
06 Feb - 01:23:47 - Время и Стекло - На Стиле
06 Feb - 01:17:38 - Felix Jaehn & Alma - Bonfire
06 Feb - 01:11:07 - Mida - Believe
06 Feb - 01:08:00 - Timofey & Bartosz Brenes vs. Terri B! - Heaven
06 Feb - 01:05:08 - OneRepublic - Kids (Alex Ross Remix)
06 Feb - 01:02:19 - Armin van Buuren & Garibay & Olaf Blackwood - I Need You
06 Feb - 01:00:11 - - 06-02-17 01-00 Неполитические новости
06 Feb - 00:57:38 - Hollywood Project - More And More (Scotty Vs Full Gainer)
06 Feb - 00:54:31 - 5sta Family & DJ Pankratov - Моя мелодия
06 Feb - 00:51:29 - Olly Murs - Grow Up (Martin Jensen Remix)
06 Feb - 00:45:23 - Georgian - Closer
06 Feb - 00:42:40 - Alan Walker - Sing Me to Sleep (Pilot-radio edit)
06 Feb - 00:35:18 - Kygo & Kodaline - Raging
06 Feb - 00:32:17 - Roger Sanchez - Lost
06 Feb - 00:29:24 - Stefan Gruenwald & Lokee & Pearl Andersson - Wonderful Life feat. Pearl Andersson
06 Feb - 00:26:18 - Myon & Shane54 - Wicked Game
06 Feb - 00:23:10 - Quest Pistols Show & Open Kids - Круче всех (Kolya Funk & Blant Remix)
06 Feb - 00:17:21 - Fergie - M.I.L.F. Money (Nick Talos Remix)
06 Feb - 00:14:22 - Martin Solveig & The Cataracs & Kyle - Hey Now
06 Feb - 00:11:18 - 5sta Family - Везувий (DJ Oneon Remix)
06 Feb - 00:08:30 - PH Electro - Englishman In New York
06 Feb - 00:05:14 - Calvin - Give U Up
06 Feb - 00:02:16 - Jax Jones & Raye - You Dont Know Me
Твой город – твое «Пилот-радио»
Производство и выпуск в эфир радиопрограммы «Пилот» (г. Тверь, 102,7 МГц, 1 кВт) осуществляет Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство «ТВ-Пилот» (ООО РИА «ТВ-Пилот») на основании лицензии на осуществление радиовещания серия РВ № 21418 от 25 июля 2012 года. Время вещания радиостанции - круглосуточно, ежедневно.
Радио «Пилот». Первая тверская радиостанция, которая покорила сердца тысяч меломанов. Радиостанция, на которой выросло целое поколение успешных и любящих качественную музыку людей. Лучшие музыкальные треки, оперативные и проверенные новости, яркие и интересные радиошоу. Одна из лидирующих радиостанций, по данным TNS России, в г. Твери.
История радиостанции началась 24 июля 1994 года, когда в Твери в FM-диапазоне было запущено вещание «М-Радио-Тверь». В 1998 году в результате преобразования из регионального партнера московской станции «М-Радио» появляется «Пилот-радио» с собственным 24 часовым вещанием.
За свою историю «Пилот» радио не раз дарило жителям Твери и тверского региона грандиозные мероприятия. Первый Open Air в Твери, первые дискотеки в «Юбилейном» и грандиозные вечеринки «Не спать, терпеть», концерты лучших звезд отечественной и зарубежной эстрады, самые яркие и эпатажные клубные мероприятия, конкурсы красоты, «Эммаус» все мероприятия проходили с ошеломляющим успехом под эгидой радиостанции «Пилот».
1. Конкурсы на радиостанции «Пилот радио» проводятся с целью привлечения внимания слушателей к радиостанции;
2. Становиться победителем любого из конкурсов на радиостанции «Пилот радио» можно НЕ ЧАЩЕ одного раза в 2 недели. Это ограничение введено для того, чтобы предоставить возможность большему числу слушателей участвовать, побеждать и получать призы в конкурсах на «Пилот радио»;
3. Радиостанция «Пилот радио» оставляет за собой право заменять призы на аналогичные (в случае невозможности предоставления конкретного приза по независящим от радиостанции
4. Радиостанция «Пилот радио» не компенсирует призы, не полученные в оговорённые сроки (сроки получения призов победителю сообщают ведущие «Пилот радио»);
5. Опасайтесь мошенников! Гарантия того, что Вы стали победителем – объявление вашего имени или последних четырёх цифр номера мобильного телефона (или другой контактной информации) в эфире;
6. «Пилот радио» оставляет за собой право в любой момент внести изменения в правила и/или порядок проведения текущего конкурса без предварительного уведомления. Изменения обретают силу после первого объявления о них;
7. Для участия и получения призов в случае выигрыша в конкурсах на «Пилот радио» не требуется никаких денежных взносов;
8. Данные правила распространяются на все конкурсы, проводимые на «Пилот радио», за исключением конкурсов со специально прописанными правилами.
1. Любые дееспособные физические лица, имеющие паспорт гражданина РФ;
2. Лица, проживающие в зоне вещания передатчиков радиостанции в fm-диапазоне.
1. Несогласные с правилами конкурсов на «Пилот радио»;
2. Принимающие участие в конкурсах на «Пилот радио» под вымышленными именами и именами, принадлежащими третьим лицам;
3. Использующие при участии недопустимые приемы (обман, мошенничество, подлог, угрозы, нанесение ущерба, вымогательство и т.п.). В случае применения подобных приёмов участник может быть привлечен к ответственности по действующему законодательству РФ;
*Лица, уличенные в несоблюдении правил, обозначенных выше, дисквалифицируются без возможности в дальнейшем участвовать в конкурсах радиостанции «Пилот радио».
1. Использовать информацию (имена, фамилии, фотографии и т.п.) участников конкурсов на «Пилот-радио» в рекламных целях, в целях маркетинга и продвижения радиостанции без какой-либо денежной компенсации;
2. Использовать на свое усмотрение и в любой форме отчуждаемую у участников творческих конкурсов интеллектуальную собственность (художественные произведения, личные фотографии, видеозаписи, факты биографии, идеи и проч.) без какой-либо денежной компенсации ее авторам.
1. За уплату налогов на призы. Ответственность за уплату налогов несут победители конкурсов на «Пилот-радио»;
2. За утерянные победителем билеты или билеты, которые победитель не получил по каким-либо причинам, не зависящим от радиостанции «Пилот-радио»;
3. За технические проблемы, связанные с работой компьютеров, мобильных телефонов и операторов мобильной связи, сети Internet, за перегрузку и сбои в работе телефонных линий, неисправность телефонных аппаратов участников конкурсов, разъединение связи, за работу транспортных компаний и компаний по доставке, а также за прочие факторы, не зависящие от радиостанции «Пилот-радио»;
5. За любой ущерб и потери, которые может повлечь ненадлежащее или несвоевременное использование выигрыша.
1. Приз победителю не может быть выдан в денежном эквиваленте;
2. Продажа призов (билетов, пригласительных, сертификатов и пр.) третьим лицам строго запрещена!
3. Призы на радиостанции «Пилот радио» выдаются только при предъявлении оригинала паспорта РФ;
6. Факт участия в конкурсах свидетельствует о том, что участники полностью осознают и берут на себя ответственность за риск, который может повлечь выигранное посещение концерта (мероприятия);
7. Радиостанция «Пилот радио» не в праве передавать слушателям и участникам конкурсов информацию о других слушателях и участниках, в том числе номера телефонов, паспортные данные и т.д. (на основании Федерального закона о персональных данных);
8. Факт участия в конкурсах на радиостанции «Пилот радио» свидетельствует о том, что участник ознакомлен и полностью согласен с вышеперечисленными правилами.