О радиостанции

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Твой город - твое радио
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яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 01:46:02 - The Chainsmokers - Paris (Amice Remix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 01:43:05 - Серебро - My Money

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 01:39:38 - Carolina Marquez & Flo Rida & Dale Saunders - Sing La La La (E-Partment Short Mix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 01:36:33 - Italobrothers - Summer Air

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 01:30:11 - Kris Kross Amsterdam & Conor Maynard & Ty Dolla Sign - Are You Sure

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 01:26:50 - DJ Bobo - Love Is All Around (David May Mix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 01:23:47 - Время и Стекло - На Стиле

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 01:17:38 - Felix Jaehn & Alma - Bonfire

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 01:11:07 - Mida - Believe

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 01:08:00 - Timofey & Bartosz Brenes vs. Terri B! - Heaven

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 01:05:08 - OneRepublic - Kids (Alex Ross Remix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 01:02:19 - Armin van Buuren & Garibay & Olaf Blackwood - I Need You

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 01:00:11 - - 06-02-17 01-00 Неполитические новости

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:57:38 - Hollywood Project - More And More (Scotty Vs Full Gainer)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:54:31 - 5sta Family & DJ Pankratov - Моя мелодия

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:51:29 - Olly Murs - Grow Up (Martin Jensen Remix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:45:23 - Georgian - Closer

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:42:40 - Alan Walker - Sing Me to Sleep (Pilot-radio edit)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:35:18 - Kygo & Kodaline - Raging

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:32:17 - Roger Sanchez - Lost

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:29:24 - Stefan Gruenwald & Lokee & Pearl Andersson - Wonderful Life feat. Pearl Andersson

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:26:18 - Myon & Shane54 - Wicked Game

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:23:10 - Quest Pistols Show & Open Kids - Круче всех (Kolya Funk & Blant Remix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:17:21 - Fergie - M.I.L.F. Money (Nick Talos Remix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:14:22 - Martin Solveig & The Cataracs & Kyle - Hey Now

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:11:18 - 5sta Family - Везувий (DJ Oneon Remix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:08:30 - PH Electro - Englishman In New York

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:05:14 - Calvin - Give U Up

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:02:16 - Jax Jones & Raye - You Dont Know Me

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 06 Feb - 00:00:10 - - 06-02-17 00-00 Хронограф

О радиостанции

первая тверская радиостанция

Твой город – твое «Пилот-радио»

Производство и выпуск в эфир радиопрограммы «Пилот» (г. Тверь, 102,7 МГц, 1 кВт) осуществляет Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство «ТВ-Пилот» (ООО РИА «ТВ-Пилот») на основании лицензии на осуществление радиовещания серия РВ № 21418 от 25 июля 2012 года. Время вещания радиостанции - круглосуточно, ежедневно. 

Радио «Пилот». Первая тверская радиостанция, которая покорила сердца тысяч меломанов. Радиостанция, на которой выросло целое поколение успешных и любящих качественную музыку людей. Лучшие музыкальные треки, оперативные и проверенные новости, яркие и интересные радиошоу. Одна из лидирующих радиостанций, по данным TNS России, в г. Твери. 

История радиостанции началась 24 июля 1994 года, когда в Твери в FM-диапазоне было запущено вещание «М-Радио-Тверь». В 1998 году в результате преобразования из регионального партнера московской станции «М-Радио» появляется «Пилот-радио» с собственным 24 часовым вещанием.

За свою историю «Пилот» радио не раз дарило жителям Твери и тверского региона грандиозные мероприятия. Первый Open Air в Твери, первые дискотеки в «Юбилейном» и грандиозные вечеринки «Не спать, терпеть», концерты лучших звезд отечественной и зарубежной эстрады, самые яркие и эпатажные клубные мероприятия, конкурсы красоты, «Эммаус» все мероприятия проходили с ошеломляющим успехом под эгидой радиостанции «Пилот».

Города вещания

первое в тверском регионе
Радио располагает большой зоной охвата: сигнал распространяется на территории до 60 километров в радиусе от Твери. В 2012 радио «Пилот» в честь своего восемнадцатилетия расширило зону вещания на четыре крупных города Тверской области. К нам присоединились Ржев (96,2 FM), Вышний Волочек (107,0 FM), Конаково (97,8 FM), Удомля (91,5 FM), а это более 900 000 потенциальных слушателей, проживающих в ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ. В феврале 2016 года Пилот Радио появилось и в городе Кимры - на частоте 89,3 FM

формат вещания

твой город - твое радио
22 года успешного вещания радиостанции
Мы взрослеем и меняемся с нашими слушателями
но одно остается не изменным
только качественная музыка
оперативные и актуальные новости
преданность и любовь к нашим слушателям
Формат радиостанции – музыкально-информационный (95 % - музыка, 5 % - информационное вещание). Музыкальное наполнение определяется отечественными и зарубежными хитами последнего десятилетия. Информационные программы предназначены для ознакомления слушателя с новостями Твери, страны и мира и любопытными фактами в сферах, интересных широким слоям населения. Хорошей традицией стали прямые включения корреспондентов со всех значимых тверских мероприятий. Также в прямом эфире радиостанции происходит обсуждение важнейших событий жизни региона с приглашенными экспертами.
95%
Музыка
5%
Информационное вещание

RJ's и ведущие

твоего радио
Анастасия Николаева
Анастасия Николаева
Анастасия Николаева

Программы

ТВОЕГО радио
утро в твоем городе
в центре внимания

Правила участия в конкурсах, играх, розыгрышах на «ПИЛОТ РАДИО»

I. Общие положения:

1. Конкурсы на радиостанции «Пилот радио» проводятся с целью привлечения внимания слушателей к радиостанции;

2. Становиться победителем любого из конкурсов на радиостанции «Пилот радио» можно НЕ ЧАЩЕ одного раза в 2 недели. Это ограничение введено для того, чтобы предоставить возможность большему числу слушателей участвовать, побеждать и получать призы в конкурсах на «Пилот радио»;

3. Радиостанция «Пилот радио» оставляет за собой право заменять призы на аналогичные (в случае невозможности предоставления конкретного приза по независящим от радиостанции 

4. Радиостанция «Пилот радио» не компенсирует призы, не полученные в оговорённые сроки (сроки получения призов победителю сообщают ведущие «Пилот радио»);

5. Опасайтесь мошенников! Гарантия того, что Вы стали победителем – объявление вашего имени или последних четырёх цифр номера мобильного телефона (или другой контактной информации) в эфире; 

6. «Пилот радио» оставляет за собой право в любой момент внести изменения в правила и/или порядок проведения текущего конкурса без предварительного уведомления. Изменения обретают силу после первого объявления о них; 

7. Для участия и получения призов в случае выигрыша в конкурсах на «Пилот радио» не требуется никаких денежных взносов; 

8. Данные правила распространяются на все конкурсы, проводимые на «Пилот радио», за исключением конкурсов со специально прописанными правилами.

II. К участию в конкурсах на радиостанции «Пилот радио» допускаются:

1. Любые дееспособные физические лица, имеющие паспорт гражданина РФ; 

2. Лица, проживающие в зоне вещания передатчиков радиостанции в fm-диапазоне.

III. К участию в конкурсах на радиостанции «Пилот радио» не допускаются лица:

1. Несогласные с правилами конкурсов на «Пилот радио»;

2. Принимающие участие в конкурсах на «Пилот радио» под вымышленными именами и именами, принадлежащими третьим лицам; 

3. Использующие при участии недопустимые приемы (обман, мошенничество, подлог, угрозы, нанесение ущерба, вымогательство и т.п.). В случае применения подобных приёмов участник может быть привлечен к ответственности по действующему законодательству РФ; 

*Лица, уличенные в несоблюдении правил, обозначенных выше, дисквалифицируются без возможности в дальнейшем участвовать в конкурсах радиостанции «Пилот радио».

IV. Участники конкурсов на радиостанции «Пилот радио» имеют право передать приз в дар другому лицу на свое усмотрение.
VI. Радиостанция «Пилот радио» имеет право:

1. Использовать информацию (имена, фамилии, фотографии и т.п.) участников конкурсов на «Пилот-радио» в рекламных целях, в целях маркетинга и продвижения радиостанции без какой-либо денежной компенсации; 

2. Использовать на свое усмотрение и в любой форме отчуждаемую у участников творческих конкурсов интеллектуальную собственность (художественные произведения, личные фотографии, видеозаписи, факты биографии, идеи и проч.) без какой-либо денежной компенсации ее авторам.

VII. Радиостанция «Пилот радио» не несёт ответственности:

1. За уплату налогов на призы. Ответственность за уплату налогов несут победители конкурсов на «Пилот-радио»;

2. За утерянные победителем билеты или билеты, которые победитель не получил по каким-либо причинам, не зависящим от радиостанции «Пилот-радио»;

3. За технические проблемы, связанные с работой компьютеров, мобильных телефонов и операторов мобильной связи, сети Internet, за перегрузку и сбои в работе телефонных линий, неисправность телефонных аппаратов участников конкурсов, разъединение связи, за работу транспортных компаний и компаний по доставке, а также за прочие факторы, не зависящие от радиостанции «Пилот-радио»;

5. За любой ущерб и потери, которые может повлечь ненадлежащее или несвоевременное использование выигрыша.

VIII. Прочие правила:

1. Приз победителю не может быть выдан в денежном эквиваленте; 

2. Продажа призов (билетов, пригласительных, сертификатов и пр.) третьим лицам строго запрещена! 

3. Призы на радиостанции «Пилот радио» выдаются только при предъявлении оригинала паспорта РФ;

6. Факт участия в конкурсах свидетельствует о том, что участники полностью осознают и берут на себя ответственность за риск, который может повлечь выигранное посещение концерта (мероприятия); 

7. Радиостанция «Пилот радио» не в праве передавать слушателям и участникам конкурсов информацию о других слушателях и участниках, в том числе номера телефонов, паспортные данные и т.д. (на основании Федерального закона о персональных данных); 

8. Факт участия в конкурсах на радиостанции «Пилот радио» свидетельствует о том, что участник ознакомлен и полностью согласен с вышеперечисленными правилами.


Контакты

мы ближе, чем вы думаете
Наш адрес: 170100, г. Тверь, ул. Медниковская, д. 55/25
 
По вопросам сотрудничества, ротации треков, поддержки мероприятий, интервью, специальных проектов:
Мурашко Андрей Михайлович
Тел: +7 (4822) 78-77-02 
E-mail: andreymurashko@gmail.com 

Телефоны радиостудии:
+7 (4822) 330-777, 78-77-10

Служба информации:
Тел: +7 (4822) 78-77-11
E-mail: pilot-pressa@yandex.ru    

Размещение рекламы на радиостанции:
Тел: +7 (4822) 78-77-01
E-mail: omc@omctver.ru

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