О радиостанции первая тверская радиостанция

Твой город – твое «Пилот-радио»

Производство и выпуск в эфир радиопрограммы «Пилот» (г. Тверь, 102,7 МГц, 1 кВт) осуществляет Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство «ТВ-Пилот» (ООО РИА «ТВ-Пилот») на основании лицензии на осуществление радиовещания серия РВ № 21418 от 25 июля 2012 года. Время вещания радиостанции - круглосуточно, ежедневно.

Радио «Пилот». Первая тверская радиостанция, которая покорила сердца тысяч меломанов. Радиостанция, на которой выросло целое поколение успешных и любящих качественную музыку людей. Лучшие музыкальные треки, оперативные и проверенные новости, яркие и интересные радиошоу. Одна из лидирующих радиостанций, по данным TNS России, в г. Твери.

История радиостанции началась 24 июля 1994 года, когда в Твери в FM-диапазоне было запущено вещание «М-Радио-Тверь». В 1998 году в результате преобразования из регионального партнера московской станции «М-Радио» появляется «Пилот-радио» с собственным 24 часовым вещанием.

За свою историю «Пилот» радио не раз дарило жителям Твери и тверского региона грандиозные мероприятия. Первый Open Air в Твери, первые дискотеки в «Юбилейном» и грандиозные вечеринки «Не спать, терпеть», концерты лучших звезд отечественной и зарубежной эстрады, самые яркие и эпатажные клубные мероприятия, конкурсы красоты, «Эммаус» все мероприятия проходили с ошеломляющим успехом под эгидой радиостанции «Пилот».