О радиостанции

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Твой город - твое радио
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яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 03:41:52 - Armin van Buuren & Garibay & Olaf Blackwood - I Need You

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 03:38:53 - Sigala & Imani & DJ Fresh - Say You Do

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 03:36:00 - Syn Cole & Caroline Pennell - Californication

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 03:29:49 - Mr. Belt & Wezol - Boogie Wonderland

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 03:26:18 - Corona & Frisco - Rhythm Of The Night (Riffs & Rays Remix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 03:23:11 - Нюша - Тебя Любить

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 03:17:16 - Lost Frequencies - What Is Love

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 03:14:20 - Geeno Smith - Stand By Me

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 03:11:13 - Seeb & Neev - Breathe

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 03:05:29 - John Newman - Ole (Alx Veliz Latin Remix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 03:02:34 - Alle Farben - Bad Ideas

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 03:00:11 - - 30-01-17 03-00 Тверской хронограф

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:56:48 - No Mercy - Missing (Dj Vitar Reboot Mix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:53:16 - Дискотека Авария - Качели

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:50:38 - Ofenbach - Be Mine

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:44:44 - Jax Jones & Raye - You Dont Know Me

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:42:01 - Alan Walker - Sing Me to Sleep (Pilot-radio edit)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:39:07 - Adele - Send My Love (Country Club Martini Crew Remix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:36:02 - Ben Delay - I Never Felt so Right

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:29:47 - Mike Perry & Casso - Inside The Lines

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:26:36 - Tony Braxtone - Unbreak My Heart (Anto & Misha Kogan Radio Mix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:23:44 - Крид Егор - Мало так мало (Kolya Funk & Eddie G Remix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:17:34 - Sia & Kendrick Lamar - The Greatest

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:14:52 - Major Lazer & Nyla & Fuse ODG - Light It Up (Remix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:11:43 - Quest Pistols Show & Open Kids - Круче всех (Kolya Funk & Blant Remix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:08:36 - Timofey & Bartosz Brenes vs. Terri B! - Heaven

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:05:30 - Havana Brown & Dawin - Like Lightning

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:02:31 - Shakira & Maluma - Chantaje

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 02:00:12 - - 30-01-17 02-00 Неполитические новости

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 01:59:13 - Polina - Little Babylon

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 01:56:30 - Deep Flow - Sunny

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 01:53:27 - Тимати - Ключи От Рая

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 01:50:28 - Sia - Never Give Up

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 01:44:24 - The Weeknd & Daft Punk - I Feel It Coming (Cosmic Dawn Remix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 01:41:35 - The Parakit & Alden Jacob - When I Hold You

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 01:38:43 - Kovacs - My Love (Dmitriy Rs & Alexander Holsten Official Remix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 01:35:35 - Morandi - Keep You Safe

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 01:29:42 - Sam Feldt & Deepend & Teemu - Runaways

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 01:23:23 - Te100steron - Тресни (Slider & Magnit Remix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 01:17:12 - Martin Jensen - All I Wanna Do

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 01:14:01 - Fall Out Boy - Uma Thurman

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 01:11:07 - Stefan Gruenwald & Lokee & Pearl Andersson - Wonderful Life feat. Pearl Andersson

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 01:08:19 - PH Electro - Englishman In New York

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 01:05:20 - Galantis & Hook N Sling - Love On Me

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 01:00:12 - - 30-01-17 01-00 Неполитические новости

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 00:56:19 - Whitney Houston - It s Not Rigth

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 00:53:00 - Слава - Новая Жизнь

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 00:50:09 - Bodybangers - Sunglasses At Night

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 00:44:12 - Seeb & Neev - Breathe

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 00:41:05 - Kris Kross Amsterdam & Conor Maynard & Ty Dolla Sign - Are You Sure

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 00:38:12 - Dan Balan - Funny Love

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 00:35:30 - Bruno Mars - 24K Magic (Sylow Remix)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 00:29:30 - Armin van Buuren & Garibay & Olaf Blackwood - I Need You

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 00:17:52 - Sigma & Take That - Cry (Steve Smart Radio Edit)

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 00:14:19 - Shaggy & Mohombi & Faydee & Costi - I Need Your Love

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 00:11:19 - Jax Jones & Raye - You Dont Know Me

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 00:08:30 - Junior Jack - Stupidisco

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 00:05:33 - Bebe Rexha - I Got You

яндекс музыка музыка вконтакте музыка вконтакте 30 Jan - 00:00:11 - - 30-01-17 00-00 Тверской хронограф

О радиостанции

первая тверская радиостанция

Твой город – твое «Пилот-радио»

Производство и выпуск в эфир радиопрограммы «Пилот» (г. Тверь, 102,7 МГц, 1 кВт) осуществляет Общество с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство «ТВ-Пилот» (ООО РИА «ТВ-Пилот») на основании лицензии на осуществление радиовещания серия РВ № 21418 от 25 июля 2012 года. Время вещания радиостанции - круглосуточно, ежедневно. 

Радио «Пилот». Первая тверская радиостанция, которая покорила сердца тысяч меломанов. Радиостанция, на которой выросло целое поколение успешных и любящих качественную музыку людей. Лучшие музыкальные треки, оперативные и проверенные новости, яркие и интересные радиошоу. Одна из лидирующих радиостанций, по данным TNS России, в г. Твери. 

История радиостанции началась 24 июля 1994 года, когда в Твери в FM-диапазоне было запущено вещание «М-Радио-Тверь». В 1998 году в результате преобразования из регионального партнера московской станции «М-Радио» появляется «Пилот-радио» с собственным 24 часовым вещанием.

За свою историю «Пилот» радио не раз дарило жителям Твери и тверского региона грандиозные мероприятия. Первый Open Air в Твери, первые дискотеки в «Юбилейном» и грандиозные вечеринки «Не спать, терпеть», концерты лучших звезд отечественной и зарубежной эстрады, самые яркие и эпатажные клубные мероприятия, конкурсы красоты, «Эммаус» все мероприятия проходили с ошеломляющим успехом под эгидой радиостанции «Пилот».

Города вещания

первое в тверском регионе
Радио располагает большой зоной охвата: сигнал распространяется на территории до 60 километров в радиусе от Твери. В 2012 радио «Пилот» в честь своего восемнадцатилетия расширило зону вещания на четыре крупных города Тверской области. К нам присоединились Ржев (96,2 FM), Вышний Волочек (107,0 FM), Конаково (97,8 FM), Удомля (91,5 FM), а это более 900 000 потенциальных слушателей, проживающих в ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ. В феврале 2016 года Пилот Радио появилось и в городе Кимры - на частоте 89,3 FM

формат вещания

твой город - твое радио
22 года успешного вещания радиостанции
Мы взрослеем и меняемся с нашими слушателями
но одно остается не изменным
только качественная музыка
оперативные и актуальные новости
преданность и любовь к нашим слушателям
Формат радиостанции – музыкально-информационный (95 % - музыка, 5 % - информационное вещание). Музыкальное наполнение определяется отечественными и зарубежными хитами последнего десятилетия. Информационные программы предназначены для ознакомления слушателя с новостями Твери, страны и мира и любопытными фактами в сферах, интересных широким слоям населения. Хорошей традицией стали прямые включения корреспондентов со всех значимых тверских мероприятий. Также в прямом эфире радиостанции происходит обсуждение важнейших событий жизни региона с приглашенными экспертами.
95%
Музыка
5%
Информационное вещание

RJ's и ведущие

твоего радио
Анастасия Николаева
Анастасия Николаева
Анастасия Николаева

Программы

ТВОЕГО радио
утро в твоем городе
в центре внимания

Правила участия в конкурсах, играх, розыгрышах на «ПИЛОТ РАДИО»

I. Общие положения:

1. Конкурсы на радиостанции «Пилот радио» проводятся с целью привлечения внимания слушателей к радиостанции;

2. Становиться победителем любого из конкурсов на радиостанции «Пилот радио» можно НЕ ЧАЩЕ одного раза в 2 недели. Это ограничение введено для того, чтобы предоставить возможность большему числу слушателей участвовать, побеждать и получать призы в конкурсах на «Пилот радио»;

3. Радиостанция «Пилот радио» оставляет за собой право заменять призы на аналогичные (в случае невозможности предоставления конкретного приза по независящим от радиостанции 

4. Радиостанция «Пилот радио» не компенсирует призы, не полученные в оговорённые сроки (сроки получения призов победителю сообщают ведущие «Пилот радио»);

5. Опасайтесь мошенников! Гарантия того, что Вы стали победителем – объявление вашего имени или последних четырёх цифр номера мобильного телефона (или другой контактной информации) в эфире; 

6. «Пилот радио» оставляет за собой право в любой момент внести изменения в правила и/или порядок проведения текущего конкурса без предварительного уведомления. Изменения обретают силу после первого объявления о них; 

7. Для участия и получения призов в случае выигрыша в конкурсах на «Пилот радио» не требуется никаких денежных взносов; 

8. Данные правила распространяются на все конкурсы, проводимые на «Пилот радио», за исключением конкурсов со специально прописанными правилами.

II. К участию в конкурсах на радиостанции «Пилот радио» допускаются:

1. Любые дееспособные физические лица, имеющие паспорт гражданина РФ; 

2. Лица, проживающие в зоне вещания передатчиков радиостанции в fm-диапазоне.

III. К участию в конкурсах на радиостанции «Пилот радио» не допускаются лица:

1. Несогласные с правилами конкурсов на «Пилот радио»;

2. Принимающие участие в конкурсах на «Пилот радио» под вымышленными именами и именами, принадлежащими третьим лицам; 

3. Использующие при участии недопустимые приемы (обман, мошенничество, подлог, угрозы, нанесение ущерба, вымогательство и т.п.). В случае применения подобных приёмов участник может быть привлечен к ответственности по действующему законодательству РФ; 

*Лица, уличенные в несоблюдении правил, обозначенных выше, дисквалифицируются без возможности в дальнейшем участвовать в конкурсах радиостанции «Пилот радио».

IV. Участники конкурсов на радиостанции «Пилот радио» имеют право передать приз в дар другому лицу на свое усмотрение.
VI. Радиостанция «Пилот радио» имеет право:

1. Использовать информацию (имена, фамилии, фотографии и т.п.) участников конкурсов на «Пилот-радио» в рекламных целях, в целях маркетинга и продвижения радиостанции без какой-либо денежной компенсации; 

2. Использовать на свое усмотрение и в любой форме отчуждаемую у участников творческих конкурсов интеллектуальную собственность (художественные произведения, личные фотографии, видеозаписи, факты биографии, идеи и проч.) без какой-либо денежной компенсации ее авторам.

VII. Радиостанция «Пилот радио» не несёт ответственности:

1. За уплату налогов на призы. Ответственность за уплату налогов несут победители конкурсов на «Пилот-радио»;

2. За утерянные победителем билеты или билеты, которые победитель не получил по каким-либо причинам, не зависящим от радиостанции «Пилот-радио»;

3. За технические проблемы, связанные с работой компьютеров, мобильных телефонов и операторов мобильной связи, сети Internet, за перегрузку и сбои в работе телефонных линий, неисправность телефонных аппаратов участников конкурсов, разъединение связи, за работу транспортных компаний и компаний по доставке, а также за прочие факторы, не зависящие от радиостанции «Пилот-радио»;

5. За любой ущерб и потери, которые может повлечь ненадлежащее или несвоевременное использование выигрыша.

VIII. Прочие правила:

1. Приз победителю не может быть выдан в денежном эквиваленте; 

2. Продажа призов (билетов, пригласительных, сертификатов и пр.) третьим лицам строго запрещена! 

3. Призы на радиостанции «Пилот радио» выдаются только при предъявлении оригинала паспорта РФ;

6. Факт участия в конкурсах свидетельствует о том, что участники полностью осознают и берут на себя ответственность за риск, который может повлечь выигранное посещение концерта (мероприятия); 

7. Радиостанция «Пилот радио» не в праве передавать слушателям и участникам конкурсов информацию о других слушателях и участниках, в том числе номера телефонов, паспортные данные и т.д. (на основании Федерального закона о персональных данных); 

8. Факт участия в конкурсах на радиостанции «Пилот радио» свидетельствует о том, что участник ознакомлен и полностью согласен с вышеперечисленными правилами.


Контакты

мы ближе, чем вы думаете
Наш адрес: 170100, г. Тверь, ул. Медниковская, д. 55/25
 
По вопросам сотрудничества, ротации треков, поддержки мероприятий, интервью, специальных проектов:
Мурашко Андрей Михайлович
Тел: +7 (4822) 78-77-02 
E-mail: andreymurashko@gmail.com 

Телефоны радиостудии:
+7 (4822) 330-777, 78-77-10

Служба информации:
Тел: +7 (4822) 78-77-11
E-mail: pilot-pressa@yandex.ru    

Размещение рекламы на радиостанции:
Тел: +7 (4822) 78-77-01
E-mail: omc@omctver.ru

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